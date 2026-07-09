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Bekaert-CITIC, accordo per il rinforzo circolare degli pneumatici

Obiettivo: verificare la fattibilità di flussi di materiali più circolari all’interno della value chain del pneumatico

9 luglio 2026

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