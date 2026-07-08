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Greensteel Australia: 500 milioni per la nuova acciaieria elettrica

L’impianto sorgerà nello storico sito della BHP Newcastle Steelworks. Danieli fornirà il forno a induzione

8 luglio 2026

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