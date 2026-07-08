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India: domanda di acciai finiti più forte della produzione

Il Paese resta importatore netto, mentre il mercato interno continua a sostenere il settore

8 luglio 2026

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