SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Macchine utensili, il 2025 delude. Per il 2026 att...

Macchine utensili, il 2025 delude. Per il 2026 attesa una ripresa moderata

All’assemblea UCIMU, il presidente Rosa evidenzia il peso del calo dell’export e delle incertezze su Transizione 5.0

7 luglio 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Macchine utensili: ordini in crescita nel primo trimestre - Rosa (UCIMU): «Settore trainato da domanda esterna. Su quella interna pesa l’effetto attesa degli incentivi»

22 aprile 2026

Macchine utensili: ordini in crescita nel primo trimestre

Rosa (UCIMU): «Settore trainato da domanda esterna. Su quella interna pesa l’effetto attesa degli incentivi»

di Federico Fusca
UCIMU: IA è una leva di crescita per il manifatturiero - Della Bella (DG di UCIMU): «L’intelligenza è una variabile determinante per l'efficienza dei processi e la qualità»

5 febbraio 2026

UCIMU: IA è una leva di crescita per il manifatturiero

Della Bella (DG di UCIMU): «L’intelligenza è una variabile determinante per l'efficienza dei processi e la qualità»

di Federico Fusca
UCIMU: «Archiviato un 2025 deludente» - «Al rallentamento dei mercati esteri non è corrisposta una forte ripresa della domanda interna»

30 gennaio 2026

UCIMU: «Archiviato un 2025 deludente»

«Al rallentamento dei mercati esteri non è corrisposta una forte ripresa della domanda interna»

di Federico Fusca
UCIMU: «2025 primo passo per un’inversione di tendenza» - Presidente Rosa: «Siamo tornati al segno "più". Nel 2026 attendiamo un moderata ripresa»

16 dicembre 2025

UCIMU: «2025 primo passo per un’inversione di tendenza»

Presidente Rosa: «Siamo tornati al segno "più". Nel 2026 attendiamo un moderata ripresa»

di Federico Fusca
Macchine utensili: mercato stazionario nel Q3 - Rosa (UCIMU): «Non si intravedono schiarite su automotive e “incertezza Made in Usa”»

16 ottobre 2025

Macchine utensili: mercato stazionario nel Q3

Rosa (UCIMU): «Non si intravedono schiarite su automotive e “incertezza Made in Usa”»

di Federico Fusca
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mediterranean Steel Talks: Alexander Fleischanderl Mediterranean Steel Talks: Alexander Fleischanderl Header siderweb TG. Edizione del 3 luglio 2026 siderweb TG. Edizione del 3 luglio 2026 Header STEEL FOCUS – Acciaio Ue: decarbonizzazione o deindustrializzazione? STEEL FOCUS – Acciaio Ue: decarbonizzazione o deindustrializzazione?
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Macchine utensili: ordini in crescita nel primo trimestre - Rosa (UCIMU): «Settore trainato da domanda esterna. Su quella interna pesa l’effetto attesa degli incentivi»

22 aprile 2026

Macchine utensili: ordini in crescita nel primo trimestre

Rosa (UCIMU): «Settore trainato da domanda esterna. Su quella interna pesa l’effetto attesa degli incentivi»

di Federico Fusca
UCIMU: IA è una leva di crescita per il manifatturiero - Della Bella (DG di UCIMU): «L’intelligenza è una variabile determinante per l'efficienza dei processi e la qualità»

5 febbraio 2026

UCIMU: IA è una leva di crescita per il manifatturiero

Della Bella (DG di UCIMU): «L’intelligenza è una variabile determinante per l'efficienza dei processi e la qualità»

di Federico Fusca
UCIMU: «Archiviato un 2025 deludente» - «Al rallentamento dei mercati esteri non è corrisposta una forte ripresa della domanda interna»

30 gennaio 2026

UCIMU: «Archiviato un 2025 deludente»

«Al rallentamento dei mercati esteri non è corrisposta una forte ripresa della domanda interna»

di Federico Fusca
UCIMU: «2025 primo passo per un’inversione di tendenza» - Presidente Rosa: «Siamo tornati al segno "più". Nel 2026 attendiamo un moderata ripresa»

16 dicembre 2025

UCIMU: «2025 primo passo per un’inversione di tendenza»

Presidente Rosa: «Siamo tornati al segno "più". Nel 2026 attendiamo un moderata ripresa»

di Federico Fusca
Macchine utensili: mercato stazionario nel Q3 - Rosa (UCIMU): «Non si intravedono schiarite su automotive e “incertezza Made in Usa”»

16 ottobre 2025

Macchine utensili: mercato stazionario nel Q3

Rosa (UCIMU): «Non si intravedono schiarite su automotive e “incertezza Made in Usa”»

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
29 maggio 2026

Report Banda Stagnata - Giugno 2026

Aggiornamento Giugno 2026

Altri Speciali

Mediterranean Steel Talks: Alexander Fleischanderl

 I nostri video

7 luglio 2026

È online la quinta puntata di Mediterranean Steel Talks, il video podcast di siderweb dedicato all'analisi dei principali trend che ...

Riciclo imballaggi

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

Oltre 6 milioni di contatti raggiunti sui social network per la campagna sul riciclo degli aerosol

×