Dillinger, fermo per due mesi l’altoforno 5 di Rogesa
Stop programmato per riparazioni: l’impianto da 2,5 milioni di tonnellate l'anno alimenta Dillinger e Saarstahl
7 luglio 2026
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