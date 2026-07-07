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Usa: produzione di acciaio in crescita, prezzi degli HRC stabili

Il tasso di utilizzo della capacità produttiva supera l’80%. Nucor lascia invariato per la seconda settimana il CSP

7 luglio 2026

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