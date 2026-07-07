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Van Poelvoorde lascia la guida di ArcelorMittal Europe

A fine luglio il Ceo lascerà l’incarico esecutivo. Sarà presidente del board di ArcelorMittal Europe Steel

7 luglio 2026

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