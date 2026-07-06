SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Sülzle Stahlpartner rileva Eisen Grader

Sülzle Stahlpartner rileva Eisen Grader

La società di Weiden diventa una filiale del gruppo tedesco, che rafforza rete commerciale e capacità produttiva

6 luglio 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 3 luglio 2026 siderweb TG. Edizione del 3 luglio 2026 Header STEEL FOCUS – Acciaio Ue: decarbonizzazione o deindustrializzazione? STEEL FOCUS – Acciaio Ue: decarbonizzazione o deindustrializzazione? Header siderweb TG. Edizione del 26 giugno 2026 siderweb TG. Edizione del 26 giugno 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Sülzle Stahlpartner rileva Eisen Grader - La società di Weiden diventa una filiale del gruppo tedesco, che rafforza rete commerciale e capacità produttiva

6 luglio 2026

Sülzle Stahlpartner rileva Eisen Grader

La società di Weiden diventa una filiale del gruppo tedesco, che rafforza rete commerciale e capacità produttiva

di Stefano Gennari
Germania, Sülzle Stahlpartner acquisisce RH Stahl-Vertriebs - L’operazione si inserisce nella strategia del commerciante tedesco di espandere la propria rete nazionale

3 ottobre 2025

Germania, Sülzle Stahlpartner acquisisce RH Stahl-Vertriebs

L’operazione si inserisce nella strategia del commerciante tedesco di espandere la propria rete nazionale

di Federico Fusca
Sülzle Stahlpartner apre una nuova sede a Ransbach-Baumbach - Acquisita la divisione acciaio per cemento armato di WesterwaldStahl GmbH

23 luglio 2025

Sülzle Stahlpartner apre una nuova sede a Ransbach-Baumbach

Acquisita la divisione acciaio per cemento armato di WesterwaldStahl GmbH

di Sarah Falsone
Nuovo impianto elettrico di tempra per GMH Gruppe - Becker (Ceo): «Investimento complessivo da 21,5 milioni di euro in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione» Nuovo impianto elettrico di tempra per GMH Gruppe - Becker (Ceo): «Investimento complessivo da 21,5 milioni di euro in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione»

18 marzo 2026

Nuovo impianto elettrico di tempra per GMH Gruppe

Becker (Ceo): «Investimento complessivo da 21,5 milioni di euro in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione»

di Federico Fusca
SMS group: evolvono le priorità negli investimenti siderurgici - Christian Haferkamp: efficienza, flessibilità e decarbonizzazione convergono sempre più

21 aprile 2026

SMS group: evolvono le priorità negli investimenti siderurgici

Christian Haferkamp: efficienza, flessibilità e decarbonizzazione convergono sempre più

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
29 maggio 2026

Report Banda Stagnata - Giugno 2026

Aggiornamento Giugno 2026

Altri Speciali

MERCATO & DINTORNI - 09/06/2026 | Brunori (Ferriera Valsabbia), Bucciarelli (Siderurgica Fiorentina)

 I nostri video

6 luglio 2026

Le interviste realizzate da Stefano Ferrari (siderweb) a Ruggero Brunori (Ferriera Valsabbia) e Filippo Bucciarelli (Siderurgica ...

Riciclo imballaggi

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

Oltre 6 milioni di contatti raggiunti sui social network per la campagna sul riciclo degli aerosol

×