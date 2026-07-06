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Assofermet Rottami: giugno chiude in ribasso

Acciaierie frenano gli acquisti: stock pieni, debole la domanda di prodotti finiti, lunghe fermate programmate

6 luglio 2026

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