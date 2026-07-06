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Da Interpipe ruote ferroviarie di nicchia per la Grecia

Contratto di lungo periodo: previste 10 tipologie per la manutenzione del materiale rotabile

6 luglio 2026

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