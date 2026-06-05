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Ocse: «Si aggrava la crisi dell’acciaio mondiale»

Crescita produttiva globale e domanda debole rischiano di spingere i prezzi al ribasso e distorcere la concorrenza

5 giugno 2026

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