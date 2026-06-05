siderweb TG: banda stagnata e Made in Steel
Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG
5 giugno 2026
Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano un focus sul mercato della banda stagnata (ne abbiamo parlato a Napoli nel convegno "Steel packaging towards the future") e su Made in Steel 2027.
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MERCATI
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29 maggio 2026
Rottame: il mercato turco perde slancio
Prezzi sotto pressione per domanda debole e acciaierie ancora in difficoltà sui margini
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29 maggio 2026
Rottame, mercato stabile in attesa di giugno
Gli operatori guardano alle possibili riduzioni produttive delle acciaierie
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28 maggio 2026
Previsto un aumento dei prezzi dopo l’estate, legato all’introduzione delle nuove misure Ue
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28 maggio 2026
Cina: acciaio debole, il minerale perde slancio
Coils sotto pressione per domanda fiacca e maltempo. Il minerale arretra dopo il rally legato al carbone
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27 maggio 2026
Tondo: richieste invariate, mercato in stand-by
I produttori difendono i livelli raggiunti, ma la domanda resta debole e alcuni cantieri frenano
SPECIALI
Report Banda Stagnata - Giugno 2026
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Assofermet: Cbam e nuove quote import stanno ridisegnando l'approvvigionamento europeo
4 giugno 2026
L'intervista a Tommaso Sandrini (coordinatore Sezione Centro servizi Prodotti piani di Assofermet Acciai) a margine del siderweb ...
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A cura di Redazione Siderweb
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