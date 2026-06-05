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siderweb TG: banda stagnata e Made in Steel

Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

5 giugno 2026

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Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano un focus sul mercato della banda stagnata (ne abbiamo parlato a Napoli nel convegno "Steel packaging towards the future") e su Made in Steel 2027. 

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