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Industria metalmeccanica in recupero nel primo trimestre del 2026

Aumentano produzione ed export. Federmeccanica: «Fondamentale salvaguardare asset strategici come l’ex Ilva»

5 giugno 2026

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