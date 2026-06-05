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Turchia, export di tondo in ripresa nei primi 4 mesi

Stabile l'import di rottame, in calo le spedizioni di coils a caldo (ma l'Italia resta la prima destinazione)

5 giugno 2026

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