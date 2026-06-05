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Germania, logistica ferroviaria: forniture di minerale e carbone a rischio

WV Stahl: cantieri, disservizi e deviazioni non adeguate stanno già causando i primi impatti sulla produzione di acciaio

5 giugno 2026

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