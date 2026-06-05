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Tata Steel, incendio nello stabilimento di Port Talbot

Danni a una linea di lavorazione. Evacuato il personale, indagini ancora in corso

5 giugno 2026

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