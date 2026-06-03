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Ex Ilva, l’indotto aspetta ancora 20 milioni

Cresce il timore di nuove ricadute occupazionali in caso di ridimensionamento della produzione

3 giugno 2026

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