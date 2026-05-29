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Ex Ilva, Eni smentisce l’interesse per l’acquisizione

Il gruppo precisa: «Solo discussioni commerciali per possibili forniture di gas». Attese novità a giugno sulla vendita

29 maggio 2026

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