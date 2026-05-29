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siderweb TG: forgiati, cronaca e imballaggi

Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

29 maggio 2026

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Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano il mercato dei forgiati, la cronaca e gli imballaggi in acciaio. 

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Elisa Bonomelli

   
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