siderweb TG: forgiati, cronaca e imballaggi
MERCATI
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29 maggio 2026
Rottame: il mercato turco perde slancio
Prezzi sotto pressione per domanda debole e acciaierie ancora in difficoltà sui margini
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29 maggio 2026
Rottame, mercato stabile in attesa di giugno
Gli operatori guardano alle possibili riduzioni produttive delle acciaierie
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28 maggio 2026
Previsto un aumento dei prezzi dopo l’estate, legato all’introduzione delle nuove misure Ue
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28 maggio 2026
Cina: acciaio debole, il minerale perde slancio
Coils sotto pressione per domanda fiacca e maltempo. Il minerale arretra dopo il rally legato al carbone
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27 maggio 2026
Tondo: richieste invariate, mercato in stand-by
I produttori difendono i livelli raggiunti, ma la domanda resta debole e alcuni cantieri frenano
SPECIALI
Report Banda Stagnata - Giugno 2026
Aggiornamento Giugno 2026
L'altro volto dell'acciaio: Carlo Mapelli
28 maggio 2026
"L'altro volto dell'acciaio" è il podcast di siderweb dedicato alle storie e ai volti dell'acciaio. A cura della responsabile relazioni ...
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Redazione Siderweb
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