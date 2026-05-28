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Usa, aumenta l’import di acciaio ad aprile

Negativo il cumulato da inizio anno e gli ultimi 12 mesi secondo i dati AISI

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