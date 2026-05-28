L'altro volto dell'acciaio: Carlo Mapelli
La tredicesima puntata del podcast di siderweb dedicato alle storie, alle ambizioni e ai vissuti degli imprenditori
28 maggio 2026
Nella tredicesima puntata di “L’altro volto dell’acciaio”, il podcast di siderweb dedicato ai protagonisti della filiera siderurgica, l’acciaio diventa il filo conduttore per raccontare una storia di conoscenza, ricerca e visione.
Ospite della puntata è Carlo Mapelli, Professore Ordinario al Politecnico di Milano, che dialoga con siderweb attraversando il confine tra teoria e industria, tra sapere scientifico e applicazione concreta.
L’acciaio, lega composta principalmente da ferro e carbonio, è materia complessa e versatile: può essere duro o duttile, visibile o nascosto, ma sempre fondamentale per la stabilità delle strutture che sostiene. Proprio per questo diventa anche una metafora di sistemi complessi e di chi, come il Professor Mapelli, riesce a trasformarne la complessità in sintesi tra ricerca, insegnamento e industria.
Il dialogo con Francesca Morandi, responsabile relazioni esterne di siderweb, ripercorre un percorso che unisce formazione, ricerca e responsabilità nel mondo siderurgico, insieme a una dimensione personale fatta anche di musica, scrittura e relazioni.
Redazione siderweb
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