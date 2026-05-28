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L'altro volto dell'acciaio: Carlo Mapelli

La tredicesima puntata del podcast di siderweb dedicato alle storie, alle ambizioni e ai vissuti degli imprenditori

28 maggio 2026

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Nella tredicesima puntata di “L’altro volto dell’acciaio”, il podcast di siderweb dedicato ai protagonisti della filiera siderurgica, l’acciaio diventa il filo conduttore per raccontare una storia di conoscenza, ricerca e visione.

Ospite della puntata è Carlo Mapelli, Professore Ordinario al Politecnico di Milano, che dialoga con siderweb attraversando il confine tra teoria e industria, tra sapere scientifico e applicazione concreta.

L’acciaio, lega composta principalmente da ferro e carbonio, è materia complessa e versatile: può essere duro o duttile, visibile o nascosto, ma sempre fondamentale per la stabilità delle strutture che sostiene. Proprio per questo diventa anche una metafora di sistemi complessi e di chi, come il Professor Mapelli, riesce a trasformarne la complessità in sintesi tra ricerca, insegnamento e industria.

Il dialogo con Francesca Morandi, responsabile relazioni esterne di siderweb, ripercorre un percorso che unisce formazione, ricerca e responsabilità nel mondo siderurgico, insieme a una dimensione personale fatta anche di musica, scrittura e relazioni.

Redazione siderweb

   
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