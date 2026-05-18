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Ucraina: export siderurgico in calo a gennaio-aprile

Diminuiscono consumi interni e produzione. Importazioni in aumento del 12,3%

18 maggio 2026

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