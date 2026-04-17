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Ex Ilva, confronto su proroga Cigs rinviato al 22 aprile

Nodi su fondi e prospettive produttive. Intanto, Gozzi a Genova: «Senza condizioni abilitanti l’industria sparirà»

17 aprile 2026

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