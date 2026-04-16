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Corinth Pipeworks: tubi energia con acciaio XCarb di ArcelorMittal

Primo impiego dell’acciaio «riciclato e da rinnovabili», anche per pipeline per il trasporto di idrogeno

16 aprile 2026

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