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Lio-Metal accelera su Magnelis: accordo con ArcelorMittal

L’azienda rumena punta a sostituire l’acciaio zincato tradizionale con soluzioni più durevoli e sostenibili

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