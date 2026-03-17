ArcelorMittal Kryvyi Rih chiude in anticipo il reparto blooming
Nel corso dell'anno fermerà anche due laminatoi. La riorganizzazione comporterà un taglio di circa 1.000 posti di lavoro
17 marzo 2026
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16 marzo 2026
Coils: i prezzi restano orientati al rialzo
Domanda finale debole, ma contesto regolatorio e tensioni nel Golfo spingono i compratori verso il materiale europeo
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13 marzo 2026
Rottame: lievi limature delle punte massime
Pochi scambi e prezzi per lo più invariati
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12 marzo 2026
Lingotti inox: domanda ridotta all’osso
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12 marzo 2026
Lingotti: mercato bloccato dall’incertezza
Prezzi in aumento a causa della crescita dei costi produttivi, ma gli ordini latitano
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12 marzo 2026
Tubi saldati: prezzi in recupero, ma domanda ancora debole
Attese di possibile ripresa dei consumi nelle prossime settimane e attenzione agli effetti delle misure regolatorie Ue
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A cura di Redazione Siderweb
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