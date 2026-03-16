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Cina: produzione di acciaio in flessione a gennaio-febbraio

Il calo è legato in parte al Capodanno lunare e alle restrizioni antinquinamento in vista delle "Due sessioni"

16 marzo 2026

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