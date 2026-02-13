SIDERWEB - La community dell'acciaio

  Piombino, è scontro tra Uilm e Jsw Steel Italy

Piombino, è scontro tra Uilm e Jsw Steel Italy

Fusco accusa l'azienda su ritardi e Aia. La replica: «Nessun obbligo di deperimetrazione. Proroga chiesta da Metinvest»

13 febbraio 2026

ARTICOLI SIMILI

di Giorgio Pasquinucci
Tavolo al Mimit tra Metinvest Adria e sindacati - Focus su ricollocazione e ammortizzatori sociali per 1500 lavoratori. Resta l'incognita su Jsw e Liberty Magona

20 giugno 2025

Tavolo al Mimit tra Metinvest Adria e sindacati

Focus su ricollocazione e ammortizzatori sociali per 1500 lavoratori. Resta l'incognita su Jsw e Liberty Magona

di Giorgio Pasquinucci
Piombino: vicina l’intesa sull'occupazione con i sindacati - Raggiunta una bozza di accordo tra i sindacati e Metinvest Adria: 800 lavoratori coinvolti nel nuovo impianto

4 luglio 2025

Piombino: vicina l’intesa sull'occupazione con i sindacati

Raggiunta una bozza di accordo tra i sindacati e Metinvest Adria: 800 lavoratori coinvolti nel nuovo impianto

di Giorgio Pasquinucci
Jsw Steel Italy, finanziamento da 33 milioni dal governo - Siglato il contratto di sviluppo con Mimit, Regione Toscana e Invitalia. Coprirà parte del revamping del treno rotaie

22 aprile 2025

Jsw Steel Italy, finanziamento da 33 milioni dal governo

Siglato il contratto di sviluppo con Mimit, Regione Toscana e Invitalia. Coprirà parte del revamping del treno rotaie

di Giorgio Pasquinucci
Jsw Steel Italy Piombino: 2023/24 positivo - In netto aumento il fatturato e l’utile

10 marzo 2025

Jsw Steel Italy Piombino: 2023/24 positivo

In netto aumento il fatturato e l’utile

di Stefano Ferrari
SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

L'altro volto dell'acciaio: Giacomo Mareschi Danieli

11 febbraio 2026

"L'altro volto dell'acciaio" è il nuovo podcast di siderweb dedicato alle storie e ai volti dell'acciaio. A cura della responsabile ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio