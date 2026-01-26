SIDERWEB - La community dell'acciaio

Fassa Bortolo: Alessandro Trivillin nuovo presidente e Ceo

Una nuova governance «per consolidare e sviluppare una crescita solida e sostenibile nel lungo periodo»

26 gennaio 2026

Fassa Bortolo: Alessandro Trivillin nuovo presidente e Ceo - Una nuova governance «per consolidare e sviluppare una crescita solida e sostenibile nel lungo periodo»

26 gennaio 2026

Fassa Bortolo: Alessandro Trivillin nuovo presidente e Ceo

Una nuova governance «per consolidare e sviluppare una crescita solida e sostenibile nel lungo periodo»

di Sarah Falsone
ABS prima azienda siderurgica italiana certificata ISO 22301 - La divisione Steelmaking di Danieli ottiene da RINA la certificazione internazionale per la business continuity

17 luglio 2025

ABS prima azienda siderurgica italiana certificata ISO 22301

La divisione Steelmaking di Danieli ottiene da RINA la certificazione internazionale per la business continuity

di Redazione siderweb
Acciaierie Bertoli Safau aderisce a ResponsibleSteel - L’azienda: «Un passo che riflette il nostro impegno per la sostenibilità e la responsabilità ambientale»

13 marzo 2025

Acciaierie Bertoli Safau aderisce a ResponsibleSteel

L’azienda: «Un passo che riflette il nostro impegno per la sostenibilità e la responsabilità ambientale»

di Sarah Falsone
ABS: nuovo centro di distribuzione in Svezia dal 2026 - La divisione ABS Scandinavia diventa ABS Steel Nordic. Obiettivo: diventare punto di riferimento nel mercato scandinavo

11 novembre 2025

ABS: nuovo centro di distribuzione in Svezia dal 2026

La divisione ABS Scandinavia diventa ABS Steel Nordic. Obiettivo: diventare punto di riferimento nel mercato scandinavo

di Stefano Gennari
Il declino di un gigante dell’acciaio: la crisi di Liberty Steel - L’analisi dell’Ufficio Studi siderweb della crisi finanziaria del terzo produttore siderurgico britannico

29 maggio 2025

Il declino di un gigante dell’acciaio: la crisi di Liberty Steel

L’analisi dell’Ufficio Studi siderweb della crisi finanziaria del terzo produttore siderurgico britannico

di Gianfranco Tosini
MERCATI
SPECIALI

18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio