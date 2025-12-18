Fitch: modesta ripresa dell'acciaio globale nel 2026
I minori consumi in Cina saranno compensati da una domanda più vigorosa in altre regioni
18 dicembre 2025
Benvenuto nel mondo siderweb
Login
Inserisci qui le tue credenziali di accesso:
Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.
Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.
Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.
Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.
Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.
MERCATI
-
18 dicembre 2025
Attesi incrementi a gennaio
-
17 dicembre 2025
Tondo: il mercato perde tono a ridosso delle festività
Si torna sotto quota 300 €/t, ma la ripartenza potrebbe essere improntata alla stabilità
-
17 dicembre 2025
Lingotti: verso la chiusura di un 2025 segnato dalla debolezza del mercato
Difficoltà della domanda che dovrebbero persistere anche nei primi mesi del 2026
-
16 dicembre 2025
Coils a caldo: ArcelorMittal alza i prezzi
Prezzi di transazione stabili e scambi ridotti: la scommessa è su meno import nel 2026 tra Cbam e nuove misure Ue
-
15 dicembre 2025
Bramme: aumentano le richieste per prodotti brasiliani
Quotazioni in crescita sui mercati internazionali
SPECIALI
Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti
siderweb TG. Edizione del 12 dicembre 2025
12 dicembre 2025
Nuova edizione del siderweb TG.
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Sarah Falsone
Lascia un Commento