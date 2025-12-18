SIDERWEB - La community dell'acciaio

Fitch: modesta ripresa dell'acciaio globale nel 2026

I minori consumi in Cina saranno compensati da una domanda più vigorosa in altre regioni

18 dicembre 2025

siderweb TG. Edizione del 12 dicembre 2025
MERCATO & DINTORNI | 2025 ai titoli di coda. Le attese per il 2026
Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi
ARTICOLI SIMILI

di Stefano Gennari
Acciaio Ue, Eurofer: stagnazione nel 2025, ripresa rinviata al 2026 - Eggert: «Senza accordo Ue-Usa e con importazioni record, rischio chiusure e perdita di asset strategici»

11 settembre 2025

Acciaio Ue, Eurofer: stagnazione nel 2025, ripresa rinviata al 2026

Eggert: «Senza accordo Ue-Usa e con importazioni record, rischio chiusure e perdita di asset strategici»

di Sarah Falsone
Irepas: mercato dei lunghi dominato da incertezza e oversupply - Per l'associazione, lo scenario resta instabile e con prospettive insoddisfacenti

6 novembre 2025

Irepas: mercato dei lunghi dominato da incertezza e oversupply

Per l'associazione, lo scenario resta instabile e con prospettive insoddisfacenti

di Stefano Gennari
worldsteel: domanda di acciaio in ripresa nel 2026 - L’aumento sarà trainato da un mix di fattori regionali, in particolare da un ritorno alla crescita del mercato Ue

13 ottobre 2025

worldsteel: domanda di acciaio in ripresa nel 2026

L’aumento sarà trainato da un mix di fattori regionali, in particolare da un ritorno alla crescita del mercato Ue

di Federico Fusca
Crisi dell’acciaio in Cina: urgente un riequilibrio del mercato globale - Sovraccapacità e domanda interna in calo: la doppia sfida per Pechino

6 agosto 2025

Crisi dell’acciaio in Cina: urgente un riequilibrio del mercato globale

Sovraccapacità e domanda interna in calo: la doppia sfida per Pechino

di Gianfranco Tosini
MERCATI
SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

siderweb TG. Edizione del 12 dicembre 2025

12 dicembre 2025

Nuova edizione del siderweb TG.

