  3. Cbam: le implicazioni per Regno Unito e Ucraina

Cbam: le implicazioni per Regno Unito e Ucraina

Possibili esenzioni per Londra dopo il collegamento dei mercati ETS, forte impatto per l’export di Kyiv

18 dicembre 2025

Outokumpu: «Pieno sostegno alle ultime modifiche al Cbam» - Sarebbero però necessari «ulteriori sviluppi in merito alla portata e alle misure antielusione»

18 dicembre 2025

Outokumpu: «Pieno sostegno alle ultime modifiche al Cbam»

Sarebbero però necessari «ulteriori sviluppi in merito alla portata e alle misure antielusione»

di Federico Fusca
siderweb TG. Edizione del 12 dicembre 2025
MERCATO & DINTORNI | 2025 ai titoli di coda. Le attese per il 2026
Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi
Cbam: le implicazioni per Regno Unito e Ucraina - Possibili esenzioni per Londra dopo il collegamento dei mercati ETS, forte impatto per l’export di Kyiv

18 dicembre 2025

Cbam: le implicazioni per Regno Unito e Ucraina

Possibili esenzioni per Londra dopo il collegamento dei mercati ETS, forte impatto per l’export di Kyiv

di Sarah Falsone
Londra e Bruxelles vicine a un accordo sul Cbam - Verso un'intesa temporanea per proteggere le imprese britanniche dall’impatto del meccanismo Ue

3 ottobre 2025

Londra e Bruxelles vicine a un accordo sul Cbam

Verso un'intesa temporanea per proteggere le imprese britanniche dall’impatto del meccanismo Ue

di Sarah Falsone
Regno Unito e Ue, nuovo accordo su emissioni e acciaio - Previsto un risparmio di 25 milioni di sterline all'anno per l'industria siderurgica britannica

21 maggio 2025

Regno Unito e Ue, nuovo accordo su emissioni e acciaio

Previsto un risparmio di 25 milioni di sterline all'anno per l'industria siderurgica britannica

di Sarah Falsone
Acciaio Ue: tempesta perfetta tra bassa domanda, dazi Usa e Cbam - Questi i temi al centro dell'evento Europe Steel Markets 2025 di Kallanish

17 giugno 2025

Acciaio Ue: tempesta perfetta tra bassa domanda, dazi Usa e Cbam

Questi i temi al centro dell'evento Europe Steel Markets 2025 di Kallanish

di Stefano Gennari
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

siderweb TG. Edizione del 12 dicembre 2025

12 dicembre 2025

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio