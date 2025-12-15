SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Nuove misure sull'acciaio, via libera del Consigli...

Nuove misure sull'acciaio, via libera del Consiglio Ue al negoziato

Richiamo all'«interesse dell'Ue»: considerati tutti gli operatori e i consumatori finali. "Melt and pour" dal 1° ottobre

15 dicembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 12 dicembre 2025 siderweb TG. Edizione del 12 dicembre 2025 Header MERCATO & DINTORNI | 2025 ai titoli di coda. Le attese per il 2026 MERCATO & DINTORNI | 2025 ai titoli di coda. Le attese per il 2026 Header Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Nuove misure sull'acciaio, via libera del Consiglio Ue al negoziato - Richiamo all'«interesse dell'Ue»: considerati tutti gli operatori e i consumatori finali. "Melt and pour" dal 1° ottobre

15 dicembre 2025

Nuove misure sull'acciaio, via libera del Consiglio Ue al negoziato

Richiamo all'«interesse dell'Ue»: considerati tutti gli operatori e i consumatori finali. "Melt and pour" dal 1° ottobre

di Stefano Gennari
Acciaio, nuove misure Ue: più flessibilità - La "bozza Karlsbro": carry-over, revisioni più frequenti e "melt & pour" più pragmatico

28 novembre 2025

Acciaio, nuove misure Ue: più flessibilità

La "bozza Karlsbro": carry-over, revisioni più frequenti e "melt & pour" più pragmatico

di Stefano Gennari
Eurometal: la Commissione smentisce le voci di un rinvio del Cbam - Bruxelles conferma l’entrata in vigore al 1° gennaio 2026, nessuna proposta di modifica sul tavolo

25 agosto 2025

Eurometal: la Commissione smentisce le voci di un rinvio del Cbam

Bruxelles conferma l’entrata in vigore al 1° gennaio 2026, nessuna proposta di modifica sul tavolo

di Stefano Gennari
Acciaio, nuove misure Ue - I contenuti della proposta della Commissione, i documenti e le reazioni di associazioni e aziende

7 ottobre 2025

Acciaio, nuove misure Ue

I contenuti della proposta della Commissione, i documenti e le reazioni di associazioni e aziende

di Redazione siderweb
European economic forecast: 2025 anno di transizione - Incertezze geopolitiche e commerciali frenano la crescita

28 maggio 2025

European economic forecast: 2025 anno di transizione

Incertezze geopolitiche e commerciali frenano la crescita

di Arianna Ducoli
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
3 dicembre 2025

Report Banda Stagnata - Novembre 2025

Aggiornamento novembre 2025

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 12 dicembre 2025

 I nostri video

12 dicembre 2025

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio