siderweb TG: mercato, Cbam ed ex Ilva
Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG
12 dicembre 2025
Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, l'ultimo webinar MERCATO & DINTORNI di siderweb, il via libera a benchmark e valori di default del Cbam e la presentazione di offerte vincolanti per l'ex Ilva da parte dei fondi Bedrock Industries e Flacks Group.
Il siderweb TG è offerto da
MERCATI
-
12 dicembre 2025
La carbon tax europea penalizzerebbe di più l’origine ucraina rispetto a quella brasiliana
-
12 dicembre 2025
Rottame: mercato in modalità pre-festiva
Aspettative divise tra commercianti e acciaierie per gennaio
-
12 dicembre 2025
Billette: il Cbam blocca le trattative
Buyer e produttori restano in attesa di maggiore chiarezza prima di fissare impegni e volumi
-
10 dicembre 2025
Magazzini pieni e festività frenano gli acquisti, improbabili ulteriori rialzi
-
4 dicembre 2025
Le incertezze su Cbam e quote di importazione hanno spinto i compratori a rivolgersi ai produttori Ue
SPECIALI
Report Banda Stagnata - Novembre 2025
Aggiornamento novembre 2025
MERCATO & DINTORNI | 2025 ai titoli di coda. Le attese per il 2026
11 dicembre 2025
Il 2025 è stato caratterizzato da una minore volatilità dei prezzi rispetto agli anni precedenti, all'interno però di una tendenza ...
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Sarah Falsone
Lascia un Commento