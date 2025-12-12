SIDERWEB - La community dell'acciaio

  3. siderweb TG: mercato, Cbam ed ex Ilva

siderweb TG: mercato, Cbam ed ex Ilva

Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

12 dicembre 2025

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, l'ultimo webinar MERCATO & DINTORNI di siderweb, il via libera a benchmark e valori di default del Cbam e la presentazione di offerte vincolanti per l'ex Ilva da parte dei fondi Bedrock Industries e Flacks Group.

 

S. G.   
