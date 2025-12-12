SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Acciaio, la Cina chiederà delle licenze agli espor...

Acciaio, la Cina chiederà delle licenze agli esportatori

La misura entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026 con l’obiettivo di contenere le spedizioni di oltre 300 prodotti

12 dicembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Prezzi siderweb: mercato statico - L’avvicinarsi delle festività influenza le quotazioni

11 dicembre 2025

Prezzi siderweb: mercato statico

L’avvicinarsi delle festività influenza le quotazioni

di Arianna Ducoli
Messico: dal 2026 dazi fino al 50% su import asiatico - Saranno colpiti soprattutto auto, ricambi e acciaio provenienti da Cina, India, Corea del Sud, Thailandia e Indonesia

11 dicembre 2025

Messico: dal 2026 dazi fino al 50% su import asiatico

Saranno colpiti soprattutto auto, ricambi e acciaio provenienti da Cina, India, Corea del Sud, Thailandia e Indonesia

di Federico Fusca
Cina, minerale di ferro: prezzi «surriscaldati dalla speculazione» - Per la società statale CMRG, le quotazioni rischiano di perdere contatto con la realtà del mercato fisico

10 dicembre 2025

Cina, minerale di ferro: prezzi «surriscaldati dalla speculazione»

Per la società statale CMRG, le quotazioni rischiano di perdere contatto con la realtà del mercato fisico

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header MERCATO & DINTORNI | 2025 ai titoli di coda. Le attese per il 2026 MERCATO & DINTORNI | 2025 ai titoli di coda. Le attese per il 2026 Header Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Novembre 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Novembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Prezzi siderweb: mercato statico - L’avvicinarsi delle festività influenza le quotazioni

11 dicembre 2025

Prezzi siderweb: mercato statico

L’avvicinarsi delle festività influenza le quotazioni

di Arianna Ducoli
Messico: dal 2026 dazi fino al 50% su import asiatico - Saranno colpiti soprattutto auto, ricambi e acciaio provenienti da Cina, India, Corea del Sud, Thailandia e Indonesia

11 dicembre 2025

Messico: dal 2026 dazi fino al 50% su import asiatico

Saranno colpiti soprattutto auto, ricambi e acciaio provenienti da Cina, India, Corea del Sud, Thailandia e Indonesia

di Federico Fusca
Cina, minerale di ferro: prezzi «surriscaldati dalla speculazione» - Per la società statale CMRG, le quotazioni rischiano di perdere contatto con la realtà del mercato fisico

10 dicembre 2025

Cina, minerale di ferro: prezzi «surriscaldati dalla speculazione»

Per la società statale CMRG, le quotazioni rischiano di perdere contatto con la realtà del mercato fisico

di Stefano Gennari
Acciaio, la Cina chiederà delle licenze agli esportatori - La misura entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026 con l’obiettivo di contenere le spedizioni di oltre 300 prodotti

12 dicembre 2025

Acciaio, la Cina chiederà delle licenze agli esportatori

La misura entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026 con l’obiettivo di contenere le spedizioni di oltre 300 prodotti

di Federico Fusca
Cina: export di acciaio in aumento tra gennaio e novembre - Le spedizioni di prodotti siderurgici sono cresciute del 6,7% su base annua, superando quota 107 milioni di tonnellate

9 dicembre 2025

Cina: export di acciaio in aumento tra gennaio e novembre

Le spedizioni di prodotti siderurgici sono cresciute del 6,7% su base annua, superando quota 107 milioni di tonnellate

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
3 dicembre 2025

Report Banda Stagnata - Novembre 2025

Aggiornamento novembre 2025

Altri Speciali

MERCATO & DINTORNI | 2025 ai titoli di coda. Le attese per il 2026

 I nostri video

11 dicembre 2025

Il 2025 è stato caratterizzato da una minore volatilità dei prezzi rispetto agli anni precedenti, all'interno però di una tendenza ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio