SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Amenduni Steel: «Nessuna vendita: il gruppo cresce...

Amenduni Steel: «Nessuna vendita: il gruppo cresce e investe»

Il presidente Michele Amenduni: «L’import resterà strutturale nel comparto dei tubi nonostante il Cbam»

5 dicembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Novembre 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Novembre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 28 novembre 2025 siderweb TG. Edizione del 28 novembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Amenduni Steel: «Nessuna vendita: il gruppo cresce e investe» - Il presidente Michele Amenduni: «L’import resterà strutturale nel comparto dei tubi nonostante il Cbam»

5 dicembre 2025

Amenduni Steel: «Nessuna vendita: il gruppo cresce e investe»

Il presidente Michele Amenduni: «L’import resterà strutturale nel comparto dei tubi nonostante il Cbam»

di Sarah Falsone
Bilancio d’Acciaio 2025: i vincitori - Scopri chi ha ricevuto i riconoscimenti nelle sei categorie premiate da siderweb e Coface

17 novembre 2025

Bilancio d’Acciaio 2025: i vincitori

Scopri chi ha ricevuto i riconoscimenti nelle sei categorie premiate da siderweb e Coface

di Redazione siderweb
Acciai lunghi e piani protagonisti a Made in Steel - A MERCATO & DINTORNI la parola a Pasini, Banzato, Pegorari, Imperato e Gabrielli

7 maggio 2025

Acciai lunghi e piani protagonisti a Made in Steel

A MERCATO & DINTORNI la parola a Pasini, Banzato, Pegorari, Imperato e Gabrielli

di Stefano Gennari
Acciaierie Valbruna: la famiglia Amenduni impugna il bando di gara - Controversie sui costi e i criteri di valutazione spingono la proprietà a ricorrere al Tar

15 ottobre 2025

Acciaierie Valbruna: la famiglia Amenduni impugna il bando di gara

Controversie sui costi e i criteri di valutazione spingono la proprietà a ricorrere al Tar

di Sarah Falsone
Made in Steel 2025: la seconda giornata - 14 gli appuntamenti nei 5 palchi della Conference & Exhibition internazionale

7 maggio 2025

Made in Steel 2025: la seconda giornata

14 gli appuntamenti nei 5 palchi della Conference & Exhibition internazionale

di Redazione siderweb
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
3 dicembre 2025

Report Banda Stagnata - Novembre 2025

Aggiornamento novembre 2025

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione speciale Bilanci d'Acciaio 2025 - Trafilerie

 I nostri video

5 dicembre 2025

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio