  3. Ex Ilva, Urso: «Nessun piano di chiusura»

Ex Ilva, Urso: «Nessun piano di chiusura»

In arrivo maxi causa da 5 miliardi contro ArcelorMittal. A Taranto continua la mobilitazione di lavoratori e sindacati

3 dicembre 2025

ArcelorMittal Mardyck: nuova unità per acciai al silicio - Investimento da 500 milioni di euro con l’obiettivo di produrre 155.000 tonnellate l’anno

4 dicembre 2025

ArcelorMittal Mardyck: nuova unità per acciai al silicio

Investimento da 500 milioni di euro con l’obiettivo di produrre 155.000 tonnellate l’anno

di Sarah Falsone
Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi
Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Novembre 2025
siderweb TG. Edizione del 28 novembre 2025
Ex Ilva, Urso convoca il tavolo sugli stabilimenti del Nord - Sindacati attesi per il 28 novembre. Proseguono intanto le proteste dei lavoratori in tutto il gruppo

20 novembre 2025

Ex Ilva, Urso convoca il tavolo sugli stabilimenti del Nord

Sindacati attesi per il 28 novembre. Proseguono intanto le proteste dei lavoratori in tutto il gruppo

di Gianmario Leone
«Fermare il piano del Governo per l'ex Ilva: rischio chiusura totale» - Urso sotto accusa dei sindacati. Sciopero a Genova: «A repentaglio mille posti di lavoro al Nord»

19 novembre 2025

«Fermare il piano del Governo per l'ex Ilva: rischio chiusura totale»

Urso sotto accusa dei sindacati. Sciopero a Genova: «A repentaglio mille posti di lavoro al Nord»

di Gianmario Leone
AdI, Urso: «Avanti con Baku» - Da oggi scatta la cassa integrazione per oltre 4.000 lavoratori del gruppo

14 maggio 2025

AdI, Urso: «Avanti con Baku»

Da oggi scatta la cassa integrazione per oltre 4.000 lavoratori del gruppo

di Gianmario Leone
3 dicembre 2025

Report Banda Stagnata - Novembre 2025

Aggiornamento novembre 2025

Bilanci d'Acciaio 2025 - Highlights

3 dicembre 2025

Il riassunto della XVII edizione di Bilanci d'Acciaio, l'evento organizzato da siderweb il 17 novembre 2025.

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio