SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Uk, Cbam: emissioni indirette escluse fino al 2029

Uk, Cbam: emissioni indirette escluse fino al 2029

Il meccanismo entrerà in vigore il 1° gennaio 2027; rinvio legato al sostegno alle industrie energivore

28 novembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Bruxelles fissa le regole per i verificatori Cbam - Definiti requisiti e procedure: competenza, imparzialità e controlli rigorosi

21 novembre 2025

Bruxelles fissa le regole per i verificatori Cbam

Definiti requisiti e procedure: competenza, imparzialità e controlli rigorosi

di Stefano Gennari
1
Cbam, trapelano i benchmark provvisori - Una bozza interna della Commissione anticipa struttura, formule e valori del Meccanismo

18 novembre 2025

Cbam, trapelano i benchmark provvisori

Una bozza interna della Commissione anticipa struttura, formule e valori del Meccanismo

di Stefano Gennari
Cbam: cosa prevede la bozza di attuazione - Verifiche fisiche obbligatorie nel 2026, soglia di materialità del 5%, prezzo certificati legato alle aste Ets

12 novembre 2025

Cbam: cosa prevede la bozza di attuazione

Verifiche fisiche obbligatorie nel 2026, soglia di materialità del 5%, prezzo certificati legato alle aste Ets

di Stefano Gennari
Londra e Bruxelles vicine a un accordo sul Cbam - Verso un'intesa temporanea per proteggere le imprese britanniche dall’impatto del meccanismo Ue

3 ottobre 2025

Londra e Bruxelles vicine a un accordo sul Cbam

Verso un'intesa temporanea per proteggere le imprese britanniche dall’impatto del meccanismo Ue

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 28 novembre 2025 siderweb TG. Edizione del 28 novembre 2025 Header Sport e impresa, il gioco di squadra è fondamentale Sport e impresa, il gioco di squadra è fondamentale Header Bilanci d'Acciaio 2025, la prima siderweb Masterclass. Da Regesta soluzioni digitali per il Cbam Bilanci d'Acciaio 2025, la prima siderweb Masterclass. Da Regesta soluzioni digitali per il Cbam
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Bruxelles fissa le regole per i verificatori Cbam - Definiti requisiti e procedure: competenza, imparzialità e controlli rigorosi

21 novembre 2025

Bruxelles fissa le regole per i verificatori Cbam

Definiti requisiti e procedure: competenza, imparzialità e controlli rigorosi

di Stefano Gennari
Cbam, trapelano i benchmark provvisori - Una bozza interna della Commissione anticipa struttura, formule e valori del Meccanismo

18 novembre 2025

Cbam, trapelano i benchmark provvisori

Una bozza interna della Commissione anticipa struttura, formule e valori del Meccanismo

di Stefano Gennari
Cbam: cosa prevede la bozza di attuazione - Verifiche fisiche obbligatorie nel 2026, soglia di materialità del 5%, prezzo certificati legato alle aste Ets

12 novembre 2025

Cbam: cosa prevede la bozza di attuazione

Verifiche fisiche obbligatorie nel 2026, soglia di materialità del 5%, prezzo certificati legato alle aste Ets

di Stefano Gennari
Londra e Bruxelles vicine a un accordo sul Cbam - Verso un'intesa temporanea per proteggere le imprese britanniche dall’impatto del meccanismo Ue

3 ottobre 2025

Londra e Bruxelles vicine a un accordo sul Cbam

Verso un'intesa temporanea per proteggere le imprese britanniche dall’impatto del meccanismo Ue

di Sarah Falsone
Uk, Cbam: emissioni indirette escluse fino al 2029 - Il meccanismo entrerà in vigore il 1° gennaio 2027; rinvio legato al sostegno alle industrie energivore

28 novembre 2025

Uk, Cbam: emissioni indirette escluse fino al 2029

Il meccanismo entrerà in vigore il 1° gennaio 2027; rinvio legato al sostegno alle industrie energivore

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 28 novembre 2025

 I nostri video

28 novembre 2025

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio