Bilanci, mercato e materie prime: la tripla sfida delle trafilerie

Il biennio che sta per chiudersi è stato complesso e sfidante per le trafilerie nazionali. Tuttavia, in vista del nuovo anno, molti sono ancora gli interrogativi in attesa di risposte per il comparto. Quali sono le prospettive per il mercato? Come si muoveranno le materie prime? Come si evolverà la marginalità nei prossimi mesi? Quali saranno gli impatti delle decisioni comunitarie in materia di commercio estero e di decarbonizzazione?

Saranno questi i temi al centro della prossima tappa di Bilanci d’Acciaio, in programma a Lecco mercoledì 3 dicembre, dalle 14:30 alle 17:00, all’Auditorium Casa dell'Economia della Camera di Commercio di Como-Lecco (Via Tonale 28/30, Lecco).

I lavori del convegno, dal titolo “Tripla sfida per le trafilerie”, saranno aperti dai saluti di Paolo Morandi (siderweb), di Ezio Vergani (Camera di Commercio di Como-Lecco) e di Paolo Gambarini (BPER Banca). Successivamente l’appuntamento prevederà una tavola rotonda “ibrida”, nella quale si alterneranno le presentazioni di Claudio Teodori (Università degli Studi di Brescia), Stefano Ferrari (siderweb), Emanuele Norsa (siderweb) e Alfredo Schweiger (Federacciai), che si concentreranno su tre delle principali sfide per il settore delle trafile (bilanci, commercio internazionale e mercato), e il commento dei protagonisti del mercato. Al dibattito contribuiranno anche Andrea Beri (Ita) ed Edoardo Zanardelli (Caleotto). Modererà la giornata Diego Minonzio (La Provincia di Como, Lecco e Sondrio).

PROGRAMMA

Registrazione e welcome coffee ore 13:45

Inizio lavori ore 14:30

Saluti e introduzione di:

Paolo Morandi (CEO SIDERWEB)

(CEO SIDERWEB) Ezio Vergani (PRESIDENTE CAMERA DI COMMERCIO DI COMO-LECCO)

(PRESIDENTE CAMERA DI COMMERCIO DI COMO-LECCO) Paolo Gambarini (RESPONSABILE UFFICIO IMPRESE CORPORATE BPER BANCA)

L’analisi: le sfide per le trafilerie

Claudio Teodori (PROFESSORE ORDINARIO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA)

I risultati della filiera delle trafilerie nel 2022-2024

(PROFESSORE ORDINARIO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA) I risultati della filiera delle trafilerie nel 2022-2024 Stefano Ferrari (RESPONSABILE UFFICIO STUDI SIDERWEB)

Commercio estero: tra Cbam, dazi e nuova Salvaguardia

(RESPONSABILE UFFICIO STUDI SIDERWEB) Commercio estero: tra Cbam, dazi e nuova Salvaguardia Emanuele Norsa (COORDINATORE CONTENUTI SIDERWEB)

Materie prime: le attese per il 2026

(COORDINATORE CONTENUTI SIDERWEB) Materie prime: le attese per il 2026 Alfredo Schweiger (DIRETTORE TECNICO FEDERACCIAI)

Stato dell’arte del Cbam

Tavola rotonda:

Andrea Beri (AMMINISTRATORE DELEGATO ITA)

(AMMINISTRATORE DELEGATO ITA) Edoardo Zanardelli (CEO CALEOTTO)

Modera Diego Minonzio (DIRETTORE LA PROVINCIA DI COMO, LECCO E SONDRIO)

Fine lavori ore 17:00