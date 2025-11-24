SIDERWEB - La community dell'acciaio

BHP rinuncia all'acquisizione di Anglo American

Il gruppo minerario australiano: «Restiamo fiduciosi riguardo alla nostra crescita organica»

24 novembre 2025

Mercato flash. Rottame, ferroleghe, bramme, coils, lamiere da treno e tondo. 24 novembre 2025
BHP rinuncia all'acquisizione di Anglo American - Il gruppo minerario australiano: «Restiamo fiduciosi riguardo alla nostra crescita organica»

24 novembre 2025

BHP rinuncia all'acquisizione di Anglo American

Il gruppo minerario australiano: «Restiamo fiduciosi riguardo alla nostra crescita organica»

di Stefano Gennari
Bruxelles indaga sull'operazione MMG-Anglo American - La Commissione teme che una deviazione delle forniture ferronichel possa incidere su prezzo e qualità dell’inox europeo

5 novembre 2025

Bruxelles indaga sull'operazione MMG-Anglo American

La Commissione teme che una deviazione delle forniture ferronichel possa incidere su prezzo e qualità dell’inox europeo

di Sarah Falsone
Anglo American vende le sue attività nel nichel - Le operazioni in Brasile cedute per 500 milioni di dollari

18 febbraio 2025

Anglo American vende le sue attività nel nichel

Le operazioni in Brasile cedute per 500 milioni di dollari

di Elisa Bonomelli
Cina: acciaio in ripresa tra tagli e dichiarazioni di Pechino - Future e prezzi dei coils a caldo in rialzo. Sale anche il minerale di ferro

3 luglio 2025

Cina: acciaio in ripresa tra tagli e dichiarazioni di Pechino

Future e prezzi dei coils a caldo in rialzo. Sale anche il minerale di ferro

di Stefano Gennari
Acciaierie d'Italia: il profilo produttivo e finanziario degli offerenti - Baku Steel, Bedrock e Jindal Steel International in prima linea

15 gennaio 2025

Acciaierie d'Italia: il profilo produttivo e finanziario degli offerenti

Baku Steel, Bedrock e Jindal Steel International in prima linea

di Gianfranco Tosini
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Mercato flash. Rottame, ferroleghe, bramme, coils, lamiere da treno e tondo. 24 novembre 2025

24 novembre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.

Riciclo imballaggi

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

Rinaldini: «Con il riciclo, l’acciaio ha davanti a sé un orizzonte di possibilità infinite»