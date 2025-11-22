SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. STEEL FOCUS – Bilanci d’Acciaio: ripresa possibile...

STEEL FOCUS – Bilanci d’Acciaio: ripresa possibile nel 2026?

In questa puntata ci concentriamo sullo studio che fotografa la situazione economico-finanziaria della filiera

22 novembre 2025

lettura-notizia
scarica PDF

Bilanci d’Acciaio è da quasi vent’anni uno degli appuntamenti di riferimento per capire, numeri alla mano, come sta davvero la filiera siderurgica. Nell’edizione 2025 il nostro Ufficio Studi ha analizzato i bilanci 2022-2024 di oltre 5.700 imprese della produzione, trasformazione, distribuzione e dei settori a valle per indagare in chiave strategica e prospettica i risultati economico-finanziari del settore. Oltre ai dati, lo studio si concentra anche su quanto emerso da un sondaggio sul sentiment a breve-medio termine del comparto. In questa puntata ci concentriamo proprio sulle aspettative degli operatori rispetto alla chiusura del 2025 e sulle prospettive per il 2026.

Ad aiutarci nell’analisi le voci di Gianluigi Cambiaghi (Ronconi SpA), Stefano D’Aprile (Commerciale Siderurgica Bresciana), Giovanni Bajetti (Acciaierie Venete) e Antonio Anghileri (Eusider).

Le precedenti puntate sono disponibili su Spreaker, Spotify, YouTube e tutte le altre piattaforme gratuite.

*Le fonti degli inserti audio utilizzati sono riportati nella sinossi dell'episodio.

STEEL FOCUS è sponsorizzato da Gruppo Piantoni GAP SPA.
R. S.   
 Cerca tutti gli articoli di Redazione Siderweb


Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione speciale: Bilanci d'Acciaio 2025 siderweb TG. Edizione speciale: Bilanci d'Acciaio 2025 Header Coface: «Indice di insolvenza globale in aumento nel 2025» Coface: «Indice di insolvenza globale in aumento nel 2025» Header siderweb TG. Edizione del 14 novembre 2025 siderweb TG. Edizione del 14 novembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

STEEL FOCUS – Bilanci d’Acciaio: ripresa possibile nel 2026? - In questa puntata ci concentriamo sullo studio che fotografa la situazione economico-finanziaria della filiera

22 novembre 2025

STEEL FOCUS – Bilanci d’Acciaio: ripresa possibile nel 2026?

In questa puntata ci concentriamo sullo studio che fotografa la situazione economico-finanziaria della filiera

di Redazione siderweb
Acciai speciali lunghi in ripresa - Bajetti (Acciaierie Venete): «I segnali positivi di questi primi mesi dovrebbero rafforzarsi nel secondo semestre»

27 maggio 2025

Acciai speciali lunghi in ripresa

Bajetti (Acciaierie Venete): «I segnali positivi di questi primi mesi dovrebbero rafforzarsi nel secondo semestre»

di Sarah Falsone
STEEL FOCUS – La nuova era del protezionismo globale - L’analisi delle principali tariffe sull’acciaio e delle ultime misure presentate dalla Commissione Ue

18 ottobre 2025

STEEL FOCUS – La nuova era del protezionismo globale

L’analisi delle principali tariffe sull’acciaio e delle ultime misure presentate dalla Commissione Ue

di Redazione siderweb
Acciai speciali lunghi verso il secondo semestre - Martedì nel "Focus specialties" Tosini (siderweb), Civitareale (Federmeccanica) e Bajetti (Acciaierie Venete)

26 maggio 2025

Acciai speciali lunghi verso il secondo semestre

Martedì nel "Focus specialties" Tosini (siderweb), Civitareale (Federmeccanica) e Bajetti (Acciaierie Venete)

di Redazione siderweb
Eusider Group: nel 2024 tengono i ricavi - Rimane positiva la redditività della gestione operativa, migliora la situazione finanziaria

4 settembre 2025

Eusider Group: nel 2024 tengono i ricavi

Rimane positiva la redditività della gestione operativa, migliora la situazione finanziaria

di Gianfranco Tosini
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

STEEL FOCUS – Bilanci d’Acciaio: ripresa possibile nel 2026?

 I nostri video

22 novembre 2025

Bilanci d'Acciaio è da quasi vent'anni uno degli appuntamenti di riferimento per capire, numeri alla mano, come sta davvero la ...

Riciclo imballaggi

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

Rinaldini: «Con il riciclo, l’acciaio ha davanti a sé un orizzonte di possibilità infinite»