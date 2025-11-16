SIDERWEB - La community dell'acciaio

AdI: «Rispettate tutte le procedure nell’evento emissivo dell’Acciaieria 2»

Ricostruzione dei fatti e prime verifiche: Arpa avvia i controlli, sindacati chiedono un incontro urgente

16 novembre 2025

di Gianmario Leone
