SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. NovAsco: tre siti verso la liquidazione

NovAsco: tre siti verso la liquidazione

I lavoratori di Hagondange, Custines e Saint-Étienne ricevuti dal ministro delegato all’Industria Sébastien Martin

14 novembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

NovAsco, due offerte di acquisizione ma nessuna per Hagondange - Depositate al tribunale di Strasburgo proposte per gli stabilimenti di Leffrinckoucke, Custines e Saint-Étienne

8 settembre 2025

NovAsco, due offerte di acquisizione ma nessuna per Hagondange

Depositate al tribunale di Strasburgo proposte per gli stabilimenti di Leffrinckoucke, Custines e Saint-Étienne

di Sarah Falsone
NovAsco verso il fallimento: 730 posti a rischio - Un anno dopo il salvataggio da parte del fondo Greybull Capital, l'ex Ascometal è di nuovo in crisi

24 luglio 2025

NovAsco verso il fallimento: 730 posti a rischio

Un anno dopo il salvataggio da parte del fondo Greybull Capital, l'ex Ascometal è di nuovo in crisi

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso Header Séjourné: «Le nuove misure Ue sono ora nelle mani dei deputati» Séjourné: «Le nuove misure Ue sono ora nelle mani dei deputati» Header Mercato flash. Rottame, tondo, coils, piani inox, lamierino magnetico. 10 novembre 2025 Mercato flash. Rottame, tondo, coils, piani inox, lamierino magnetico. 10 novembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

NovAsco, due offerte di acquisizione ma nessuna per Hagondange - Depositate al tribunale di Strasburgo proposte per gli stabilimenti di Leffrinckoucke, Custines e Saint-Étienne

8 settembre 2025

NovAsco, due offerte di acquisizione ma nessuna per Hagondange

Depositate al tribunale di Strasburgo proposte per gli stabilimenti di Leffrinckoucke, Custines e Saint-Étienne

di Sarah Falsone
NovAsco verso il fallimento: 730 posti a rischio - Un anno dopo il salvataggio da parte del fondo Greybull Capital, l'ex Ascometal è di nuovo in crisi

24 luglio 2025

NovAsco verso il fallimento: 730 posti a rischio

Un anno dopo il salvataggio da parte del fondo Greybull Capital, l'ex Ascometal è di nuovo in crisi

di Stefano Gennari
NovAsco: tre siti verso la liquidazione - I lavoratori di Hagondange, Custines e Saint-Étienne ricevuti dal ministro delegato all’Industria Sébastien Martin

14 novembre 2025

NovAsco: tre siti verso la liquidazione

I lavoratori di Hagondange, Custines e Saint-Étienne ricevuti dal ministro delegato all’Industria Sébastien Martin

di Sarah Falsone
ORI Martin inaugura l’Academy aziendale - Nella sede di Brescia un centro di sviluppo e di crescita dei dipendenti

27 novembre 2024

ORI Martin inaugura l’Academy aziendale

Nella sede di Brescia un centro di sviluppo e di crescita dei dipendenti

di Redazione siderweb
ArcelorMittal taglia 600 posti nel nord della Francia - Colpiti sette stabilimenti e centinaia di lavoratori tra produzione e funzioni di supporto. Allarme dei sindacati

24 aprile 2025

ArcelorMittal taglia 600 posti nel nord della Francia

Colpiti sette stabilimenti e centinaia di lavoratori tra produzione e funzioni di supporto. Allarme dei sindacati

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso

 I nostri video

12 novembre 2025

Le materie prime siderurgiche tornano sotto la lente d'ingrandimento di MERCATO & DINTORNI. La decima edizione del 2025 ...

Riciclo imballaggi

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

Rinaldini: «Con il riciclo, l’acciaio ha davanti a sé un orizzonte di possibilità infinite»