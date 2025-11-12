SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Cbam: cosa prevede la bozza di attuazione

Cbam: cosa prevede la bozza di attuazione

Verifiche fisiche obbligatorie nel 2026, soglia di materialità del 5%, prezzo certificati legato alle aste Ets

12 novembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso Header Séjourné: «Le nuove misure Ue sono ora nelle mani dei deputati» Séjourné: «Le nuove misure Ue sono ora nelle mani dei deputati» Header Mercato flash. Rottame, tondo, coils, piani inox, lamierino magnetico. 10 novembre 2025 Mercato flash. Rottame, tondo, coils, piani inox, lamierino magnetico. 10 novembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Cbam: cosa prevede la bozza di attuazione - Verifiche fisiche obbligatorie nel 2026, soglia di materialità del 5%, prezzo certificati legato alle aste Ets

12 novembre 2025

Cbam: cosa prevede la bozza di attuazione

Verifiche fisiche obbligatorie nel 2026, soglia di materialità del 5%, prezzo certificati legato alle aste Ets

di Stefano Gennari
Eurofer chiede la rapida pubblicazione dei benchmark Cbam - «Condividiamo l’approccio della Commissione Ue, ma restano alcune lacune da colmare»

20 ottobre 2025

Eurofer chiede la rapida pubblicazione dei benchmark Cbam

«Condividiamo l’approccio della Commissione Ue, ma restano alcune lacune da colmare»

di Federico Fusca
Cbam: Eurometal e Assofermet chiedono correttivi urgenti - Ue sollecitata a colmare le lacune normative e ad adottare misure transitorie per tutelare filiera e occupazione

6 ottobre 2025

Cbam: Eurometal e Assofermet chiedono correttivi urgenti

Ue sollecitata a colmare le lacune normative e ad adottare misure transitorie per tutelare filiera e occupazione

di Sarah Falsone
Comisi: «Il Cbam punti su valori di default stabili e affidabili» - L’esperto di Studio Armella & Associati su scadenze, nodi tecnici e rischi competitivi legati al meccanismo

24 settembre 2025

Comisi: «Il Cbam punti su valori di default stabili e affidabili»

L’esperto di Studio Armella & Associati su scadenze, nodi tecnici e rischi competitivi legati al meccanismo

di Stefano Gennari
Nasce il Calcolatore CBAM: il nuovo strumento per la community dell'acciaio - Ora disponibile anche il prezzo settimanale EU ETS

25 settembre 2025

Nasce il Calcolatore CBAM: il nuovo strumento per la community dell'acciaio

Ora disponibile anche il prezzo settimanale EU ETS

di Ufficio studi
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso

 I nostri video

12 novembre 2025

Le materie prime siderurgiche tornano sotto la lente d'ingrandimento di MERCATO & DINTORNI. La decima edizione del 2025 ...

Riciclo imballaggi

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

Rinaldini: «Con il riciclo, l’acciaio ha davanti a sé un orizzonte di possibilità infinite»