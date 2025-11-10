SIDERWEB - La community dell'acciaio

Gozzi: «La sopravvivenza dell’industria si gioca a Bruxelles»

Il presidente aprendo l’Assemblea di Federacciai: pragmatismo nella transizione, energia competitiva, tutela del rottame

10 novembre 2025

ARTICOLI SIMILI

di Stefano Gennari
«Grande incertezza, ma il 2025 sarà un anno cruciale» - Per Gozzi, le elezioni tedesche saranno un punto di svolta per il futuro delle politiche industriali europee

14 gennaio 2025

«Grande incertezza, ma il 2025 sarà un anno cruciale»

Per Gozzi, le elezioni tedesche saranno un punto di svolta per il futuro delle politiche industriali europee

di Stefano Gennari
Gozzi: «C’è bisogno di risposte concrete e rapide dall’Ue» - «La riduzione delle aliquote fiscali proposta nell’Action Plan creerà nuove asimmetrie tra i Paesi»

15 maggio 2025

Gozzi: «C’è bisogno di risposte concrete e rapide dall’Ue»

«La riduzione delle aliquote fiscali proposta nell’Action Plan creerà nuove asimmetrie tra i Paesi»

di Stefano Gennari
La sfida dell'acciaio al centro dell'agenda Ue - Gli interventi di Meloni, Fitto e Séjourné durante l'Assemblea di Federacciai

10 novembre 2025

La sfida dell'acciaio al centro dell'agenda Ue

Gli interventi di Meloni, Fitto e Séjourné durante l'Assemblea di Federacciai

di Stefano Gennari
Martedì torna MERCATO & DINTORNI - Congiuntura sotto la lente con Gozzi e Fornasini

10 gennaio 2025

Martedì torna MERCATO & DINTORNI

Congiuntura sotto la lente con Gozzi e Fornasini

di Redazione siderweb
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Riciclo imballaggi

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

Rinaldini: «Con il riciclo, l’acciaio ha davanti a sé un orizzonte di possibilità infinite»