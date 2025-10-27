Adi, proseguono le trattative con Bedrock
Il fondo americano avrebbe inviato una seconda proposta, ma le parti sarebbero ancora distanti
27 ottobre 2025
Benvenuto nel mondo siderweb
Login
Inserisci qui le tue credenziali di accesso:
Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.
Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.
Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.
Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.
Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.
MERCATI
-
27 ottobre 2025
Billette: mercato stagnante, nessun cambio di passo
Buyer e produttori non si incontrano sui prezzi
-
27 ottobre 2025
Coils: produttori europei ottimisti
Cbam e nuove misure Ue, insieme ad alcuni fermi produttivi, spingono i listini, ma gli acquisti restano prudenti
-
24 ottobre 2025
Rottame: i prezzi sembrano aver trovato un pavimento
Domanda debole e import via nave attenuano le chance di rialzi a novembre
-
22 ottobre 2025
Lingotti: torna la calma piatta
Prezzi dei prodotti standard in ribasso. Continua invece la salita di quelli al tungsteno
-
22 ottobre 2025
Tondo: il nuovo prezzo continua a consolidarsi
Operatori incerti su cosa succederà dopo il pieno allineamento ai listini attuali
SPECIALI
Report Banda Stagnata - Ottobre 2025
Aggiornamento ottobre 2025
Mercato flash. Rottame, lingotti, coils e tondo. 27 ottobre 2025
27 ottobre 2025
Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Redazione Siderweb
Lascia un Commento