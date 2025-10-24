SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Germania: cala la produzione di acciaio da forno e...

Germania: cala la produzione di acciaio da forno elettrico

-10,6% tendenziale a settembre. In ripresa invece l'output mediante altoforno

24 ottobre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Germania: nuovo calo dei prezzi del rottame - Dopo -8 €/t di settembre, flessione mensile a doppia cifra a ottobre

21 ottobre 2025

Germania: nuovo calo dei prezzi del rottame

Dopo -8 €/t di settembre, flessione mensile a doppia cifra a ottobre

di Stefano Gennari
Germania, la siderurgia del Saarland sostiene le misure Ue - Governo e industria approvano la proposta di Bruxelles. Ma c'è chi parla di tempi di attuazione troppo lunghi

8 ottobre 2025

Germania, la siderurgia del Saarland sostiene le misure Ue

Governo e industria approvano la proposta di Bruxelles. Ma c'è chi parla di tempi di attuazione troppo lunghi

di Stefano Gennari
Germania: 6 miliardi per la decarbonizzazione industriale - Il nuovo programma del Governo introduce per la prima volta la tecnologia di cattura e stoccaggio del carbonio

7 ottobre 2025

Germania: 6 miliardi per la decarbonizzazione industriale

Il nuovo programma del Governo introduce per la prima volta la tecnologia di cattura e stoccaggio del carbonio

di Sarah Falsone
Germania: «Difendere acciaio e auto è una priorità» - Il ministro delle Finanze al Bundestag: «No all'arrivo di acciaio a basso costo e sporco dalla Cina»

25 settembre 2025

Germania: «Difendere acciaio e auto è una priorità»

Il ministro delle Finanze al Bundestag: «No all'arrivo di acciaio a basso costo e sporco dalla Cina»

di Stefano Gennari
Germania: prezzi del rottame in flessione - Segno meno per tutte le categorie monitorate dalla Bdsv

22 settembre 2025

Germania: prezzi del rottame in flessione

Segno meno per tutte le categorie monitorate dalla Bdsv

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 24 ottobre 2025 siderweb TG. Edizione del 24 ottobre 2025 Header ALCHIMIA e GreenHeatEAF: due progetti Ue per una metallurgia green ALCHIMIA e GreenHeatEAF: due progetti Ue per una metallurgia green Header Mercato flash. Rottame, coils, lamiere e tondo. 20 ottobre 2025 Mercato flash. Rottame, coils, lamiere e tondo. 20 ottobre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Germania: nuovo calo dei prezzi del rottame - Dopo -8 €/t di settembre, flessione mensile a doppia cifra a ottobre

21 ottobre 2025

Germania: nuovo calo dei prezzi del rottame

Dopo -8 €/t di settembre, flessione mensile a doppia cifra a ottobre

di Stefano Gennari
Germania, la siderurgia del Saarland sostiene le misure Ue - Governo e industria approvano la proposta di Bruxelles. Ma c'è chi parla di tempi di attuazione troppo lunghi

8 ottobre 2025

Germania, la siderurgia del Saarland sostiene le misure Ue

Governo e industria approvano la proposta di Bruxelles. Ma c'è chi parla di tempi di attuazione troppo lunghi

di Stefano Gennari
Germania: 6 miliardi per la decarbonizzazione industriale - Il nuovo programma del Governo introduce per la prima volta la tecnologia di cattura e stoccaggio del carbonio

7 ottobre 2025

Germania: 6 miliardi per la decarbonizzazione industriale

Il nuovo programma del Governo introduce per la prima volta la tecnologia di cattura e stoccaggio del carbonio

di Sarah Falsone
Germania: «Difendere acciaio e auto è una priorità» - Il ministro delle Finanze al Bundestag: «No all'arrivo di acciaio a basso costo e sporco dalla Cina»

25 settembre 2025

Germania: «Difendere acciaio e auto è una priorità»

Il ministro delle Finanze al Bundestag: «No all'arrivo di acciaio a basso costo e sporco dalla Cina»

di Stefano Gennari
Germania: prezzi del rottame in flessione - Segno meno per tutte le categorie monitorate dalla Bdsv

22 settembre 2025

Germania: prezzi del rottame in flessione

Segno meno per tutte le categorie monitorate dalla Bdsv

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 24 ottobre 2025

 I nostri video

24 ottobre 2025

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, la produzione mondiale e italiana di acciaio a settembre, gli ultimi indici di ...

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti