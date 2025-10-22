SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. ArcelorMittal Fos-sur-Mer: possibile riavvio dell'...

ArcelorMittal Fos-sur-Mer: possibile riavvio dell'acciaieria a dicembre

L'azienda: «Il programma per il ritorno alla normalità è in fase di definizione»

22 ottobre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header ALCHIMIA e GreenHeatEAF: due progetti Ue per una metallurgia green ALCHIMIA e GreenHeatEAF: due progetti Ue per una metallurgia green Header Mercato flash. Rottame, coils, lamiere e tondo. 20 ottobre 2025 Mercato flash. Rottame, coils, lamiere e tondo. 20 ottobre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 17 ottobre 2025 siderweb TG. Edizione del 17 ottobre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

ArcelorMittal Fos-sur-Mer: possibile riavvio dell'acciaieria a dicembre - L'azienda: «Il programma per il ritorno alla normalità è in fase di definizione»

22 ottobre 2025

ArcelorMittal Fos-sur-Mer: possibile riavvio dell'acciaieria a dicembre

L'azienda: «Il programma per il ritorno alla normalità è in fase di definizione»

di Stefano Gennari
ArcelorMittal, 270 milioni di euro per la manutenzione dei siti francesi - Prevista la parziale interruzione delle attività negli stabilimenti di Dunkerque e Fos-sur-Mer per diversi mesi

11 marzo 2025

ArcelorMittal, 270 milioni di euro per la manutenzione dei siti francesi

Prevista la parziale interruzione delle attività negli stabilimenti di Dunkerque e Fos-sur-Mer per diversi mesi

di Sarah Falsone
Marcegaglia sceglie Danieli per la nuova minimill a Fos-sur-Mer - Coprirà circa il 30% del fabbisogno di HRC del gruppo siderurgico. L'avvio entro la metà del 2028

28 agosto 2025

Marcegaglia sceglie Danieli per la nuova minimill a Fos-sur-Mer

Coprirà circa il 30% del fabbisogno di HRC del gruppo siderurgico. L'avvio entro la metà del 2028

di Stefano Gennari
ArcelorMittal: lo stop a Fos-sur-Mer potrebbe durare un mese - Altoforno ancora fermo, «gli altri impianti continueranno a funzionare o alterneranno fasi di funzionamento e arresto»

17 ottobre 2025

ArcelorMittal: lo stop a Fos-sur-Mer potrebbe durare un mese

Altoforno ancora fermo, «gli altri impianti continueranno a funzionare o alterneranno fasi di funzionamento e arresto»

di Stefano Gennari
Coils: maggiore fermezza dei produttori - Import al palo tra Cbam e nuove misure Ue. Iniziano a salire anche i listini della distribuzione Coils: maggiore fermezza dei produttori - Import al palo tra Cbam e nuove misure Ue. Iniziano a salire anche i listini della distribuzione

21 ottobre 2025

Coils: maggiore fermezza dei produttori

Import al palo tra Cbam e nuove misure Ue. Iniziano a salire anche i listini della distribuzione

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

ALCHIMIA e GreenHeatEAF: due progetti Ue per una metallurgia green

 I nostri video

22 ottobre 2025

La siderurgia europea affronta la doppia sfida della competitività e della neutralità climatica e ALCHIMIA e GreenHeatEAF, due ...

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti