Donne in metallurgia: la giornata di studio di AIM per l'inclusione

Testimonianze, tecnologie e change management per accelerare l’ingresso femminile nella siderurgia

21 ottobre 2025 Translated by Deepl

Storie, competenze e best practice: la giornata di studio “Donne in metallurgia: una risorsa per il futuro” organizzata da AIM dà voce a donne che già costruiscono il futuro della siderurgia, aprendo la strada ad altre. L’evento, in collaborazione con Feralpi Group e patrocinato da Confindustria Brescia, si terrà il 29 ottobre dalle 9 alle 17 presso la Sala Beretta di Confindustria Brescia.

L’iniziativa nasce con un obiettivo chiaro: affrontare in modo pratico e dettagliato sfide e opportunità legate all’inserimento di risorse femminili nel comparto siderurgico e metallurgico, sottolineando l’importanza di un approccio strutturato che coinvolga processi, competenze e tecnologia.

La giornata metterà al centro i fattori abilitanti dell’inclusione, con l’intervento di esperte ed esperti nel campo delle risorse umane, della sostenibilità sociale e della diversità e inclusione, della medicina del lavoro e del change management.

Ampio spazio sarà inoltre riservato a testimonianze dirette di donne che hanno intrapreso con successo una carriera nella siderurgia e nella metallurgia: storie, competenze e risultati concreti per ispirare e guidare altre organizzazioni.

La tavola rotonda conclusiva offrirà un momento di dialogo operativo tra aziende e professionisti, per condividere opportunità, esperienze e strategie utili a promuovere ambienti di lavoro più inclusivi e paritari.

L’evento vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Silvia Barella (Politecnico di Milano), Federica Bassani (AIM), Francesca Bisaglia (RTM Breda), Francesca Bonfanti (Fomas Group), Costanza Colombo (Agrati Group), Ribe Ducoli (Forge Monchieri), Gianpaolo Foglio (Feralpi Group), Alessandra Lissignoli (NLMK), Carlo Mapelli (Politecnico di Milano), Alessandra Saleri (Forge Fedriga) e Laura Tolettini (Feralpi Group). 
Alle 14:00, Francesca Morandi, responsabile Relazioni esterne di siderweb, terrà l'intervento "Leadership innovativa e inclusiva in siderurgia: l'esperienza di 'Acciaio al Femminile'".

A questo link è possibile consultare il programma e iscriversi all’evento.
S. F.   
Da “Acciaio al Femminile” a un libro sull’impresa delle donne - È “Soffitti di cristallo, radici d’acciaio”, di Francesca Morandi, edito da Il Sole 24 Ore

22 maggio 2025

Da “Acciaio al Femminile” a un libro sull’impresa delle donne

È “Soffitti di cristallo, radici d’acciaio”, di Francesca Morandi, edito da Il Sole 24 Ore

di Redazione siderweb
“La siderurgia non è più quella di una volta” - A Made in Steel, il video rappresentativo del progetto “Acciaio al Femminile”

12 maggio 2025

“La siderurgia non è più quella di una volta”

A Made in Steel, il video rappresentativo del progetto “Acciaio al Femminile”

di Redazione siderweb
Alessandra Carra dialoga con la community di “Acciaio al Femminile” - Venerdì nuovo appuntamento virtuale del progetto di siderweb dedicato alla parità di genere

11 febbraio 2025

Alessandra Carra dialoga con la community di “Acciaio al Femminile”

Venerdì nuovo appuntamento virtuale del progetto di siderweb dedicato alla parità di genere

di Redazione siderweb
L’importanza di una leadership collaborativa - Barbara Cominelli: «Sono l’ultima a parlare nelle riunioni». Così la manager ospite di “Acciaio al femminile”

21 giugno 2024

L’importanza di una leadership collaborativa

Barbara Cominelli: «Sono l’ultima a parlare nelle riunioni». Così la manager ospite di “Acciaio al femminile”

di Redazione siderweb
Marina Salamon: «La diversità spalanca il modo di pensare il futuro» - L’imprenditrice ospite di “Acciaio al femminile” nella Giornata internazionale dei diritti delle donne 2024

8 marzo 2024

Marina Salamon: «La diversità spalanca il modo di pensare il futuro»

L’imprenditrice ospite di “Acciaio al femminile” nella Giornata internazionale dei diritti delle donne 2024

di Redazione siderweb
