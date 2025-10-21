Donne in metallurgia: la giornata di studio di AIM per l'inclusione

Translated by Deepl

Storie, competenze e best practice: la giornata di studio “Donne in metallurgia: una risorsa per il futuro” organizzata da AIM dà voce a donne che già costruiscono il futuro della siderurgia, aprendo la strada ad altre. L’evento, in collaborazione con Feralpi Group e patrocinato da Confindustria Brescia, si terrà il 29 ottobre dalle 9 alle 17 presso la Sala Beretta di Confindustria Brescia.

L’iniziativa nasce con un obiettivo chiaro: affrontare in modo pratico e dettagliato sfide e opportunità legate all’inserimento di risorse femminili nel comparto siderurgico e metallurgico, sottolineando l’importanza di un approccio strutturato che coinvolga processi, competenze e tecnologia.

La giornata metterà al centro i fattori abilitanti dell’inclusione, con l’intervento di esperte ed esperti nel campo delle risorse umane, della sostenibilità sociale e della diversità e inclusione, della medicina del lavoro e del change management.

Ampio spazio sarà inoltre riservato a testimonianze dirette di donne che hanno intrapreso con successo una carriera nella siderurgia e nella metallurgia: storie, competenze e risultati concreti per ispirare e guidare altre organizzazioni.

La tavola rotonda conclusiva offrirà un momento di dialogo operativo tra aziende e professionisti, per condividere opportunità, esperienze e strategie utili a promuovere ambienti di lavoro più inclusivi e paritari.

L’evento vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Silvia Barella (Politecnico di Milano), Federica Bassani (AIM), Francesca Bisaglia (RTM Breda), Francesca Bonfanti (Fomas Group), Costanza Colombo (Agrati Group), Ribe Ducoli (Forge Monchieri), Gianpaolo Foglio (Feralpi Group), Alessandra Lissignoli (NLMK), Carlo Mapelli (Politecnico di Milano), Alessandra Saleri (Forge Fedriga) e Laura Tolettini (Feralpi Group).

Alle 14:00, Francesca Morandi, responsabile Relazioni esterne di siderweb, terrà l'intervento "Leadership innovativa e inclusiva in siderurgia: l'esperienza di 'Acciaio al Femminile'".

A questo link è possibile consultare il programma e iscriversi all’evento.