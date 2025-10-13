Mercati inossidabili: materie prime e piani sotto la lente

Il quinto appuntamento dell’anno con «Mercati inossidabili» analizzerà il presente e il futuro del comparto europeo dell’acciaio inox. Prospettive che, oggi, si giocano su due tavoli: quello del mercato, caratterizzato da una domanda ancora debole e da quotazioni in affanno, e quello della politica, con l’attesa per gli aggiornamenti alle normative di difesa commerciale. In questo scenario di incertezza diffusa, il settore dell’inossidabile si muove tra orizzonti di ripresa contenuta e aspettative legate alle prossime decisioni della Commissione europea.

Il webinar del 14 ottobre, in programma alle ore 11:00 su ZOOM, inizierà con un sondaggio tra i partecipanti sulle attese per prezzi, consumi e stock. Seguirà l’analisi sui numeri del comparto nazionale ed internazionale da parte di Arianna Ducoli (siderweb), mentre chiuderanno l’incontro le interviste di Stefano Ferrari (siderweb) ad Alessio Tommasini (Euroacciai) e Mauro Tampella (Italfond), che saranno dedicate ad attualità e prospettive dei comparti dei piani in acciaio inox e delle materie prime destinate al settore dell’inossidabile.

Programma

Prima parte:

Arianna Ducoli (ANALYST & PROJECT OFFICER SIDERWEB)

I numeri della congiuntura

Seconda parte:

Stefano Ferrari (RESPONSABILE UFFICIO STUDI SIDERWEB) intervista: