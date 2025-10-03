SIDERWEB - La community dell'acciaio

Londra e Bruxelles vicine a un accordo sul Cbam

Verso un'intesa temporanea per proteggere le imprese britanniche dall’impatto del meccanismo Ue

3 ottobre 2025

Mercato flash. Rottame di acciaio al carbonio e inox, coils, tondo. 29 settembre 2025 STEEL FOCUS – Il crollo di un gigante: la crisi di Liberty Steel siderweb TG. Edizione del 26 settembre 2025
Londra e Bruxelles vicine a un accordo sul Cbam - Verso un'intesa temporanea per proteggere le imprese britanniche dall’impatto del meccanismo Ue

3 ottobre 2025

Londra e Bruxelles vicine a un accordo sul Cbam

Verso un'intesa temporanea per proteggere le imprese britanniche dall’impatto del meccanismo Ue

di Sarah Falsone
Salvaguardia Ue: esulta la siderurgia britannica - Dipartimento per il commercio Uk: «Produttori britannici potranno riacquisire l’accesso senza dazi al mercato Ue»

4 agosto 2025

Salvaguardia Ue: esulta la siderurgia britannica

Dipartimento per il commercio Uk: «Produttori britannici potranno riacquisire l’accesso senza dazi al mercato Ue»

di Federico Fusca
Regno Unito e Ue, nuovo accordo su emissioni e acciaio - Previsto un risparmio di 25 milioni di sterline all'anno per l'industria siderurgica britannica

21 maggio 2025

Regno Unito e Ue, nuovo accordo su emissioni e acciaio

Previsto un risparmio di 25 milioni di sterline all'anno per l'industria siderurgica britannica

di Sarah Falsone
Uk, primo passo verso la nazionalizzazione di British Steel - Il Governo ha approvato una legge per assumere la gestione temporanea dell’azienda

14 aprile 2025

Uk, primo passo verso la nazionalizzazione di British Steel

Il Governo ha approvato una legge per assumere la gestione temporanea dell’azienda

di Federico Fusca
ETS e CBAM: effetti sulla competitività della siderurgia europea 1/2 - L'analisi delle normative e della loro evoluzione nei prossimi anni

5 novembre 2024

ETS e CBAM: effetti sulla competitività della siderurgia europea 1/2

L'analisi delle normative e della loro evoluzione nei prossimi anni

di Gianfranco Tosini
2 ottobre 2025

Tra dazi e fusioni: la nuova era della siderurgia Usa

Dazi, fusioni, domanda in calo e nuove sfide globali: come sta cambiando il futuro dell'acciaio americano?

siderweb TG. Edizione del 3 ottobre 2025

3 ottobre 2025

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, il vertice di Eurofer e industriAll a Bruxelles per sollecitare all'Ue misure in ...

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti